فتح باب التقدم لنظام التعليم المدمج.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

تعلن جامعة عين شمس ، عن فتح باب التقديم ببرامج بكالوريوس التجارة وبكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المدمج ،يمكن للطلاب الراغبين في التقديم من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــا .

بشروط وقواعد القبول بالتعليم المدمج :







- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة أو المؤهل العالي

-مرور عامين فأكثر على الحصول على المؤهل المتوسط

-اجتياز اختبارات القبول "اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – حاسب آلي"

– إعفاء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج من الدول العربية والأجنبية من شرط تقديم ما يثبت الإقامة الشرعية بهذه الدول

-إعفاء الطلاب المقيمين بشمال وجنوب سيناء من شرط السنتين بشرط تقديم الإقامة





الأوراق المطلوبة:



– أصل المؤهل أو مستند رسمي أو بيان نجاح

-أصل الشهاد المميكنة

-صورة الرقم القومي

-أصل التجنيد للذكور لأقل من 30 عاما

-6 صور شخصية



جدير بالذكر، أن برامج "بكالوريوس التجارة – بكالوريوس الزراعة" كالتالي:-

بكالوريوس التجارة :

برنامج النظم المحاسبية

برنامج التنظيم والإدارة

برنامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

إدارة المستشفيات

إدارة الفنادق والقرى السياحية

بكالوريوس الزراعة :

برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية

برنامج الميكنة الزراعية والتنمية الريفية