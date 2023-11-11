الصحفيين تنظم فعاليات يوم مع فلسطين |صور

نظمت نقابة الصحفيين فعالية تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين" بمقر النقابة وتضمنت عدة فعاليات ضد العدوان الاسرائيلي المتكرر على أهالى غزة .



وتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

واختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.