عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر القبائل والعائلات.. رئيسة حزب مصر أكتوبر: نقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وقوفها وكامل قيادات الحزب صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كل قراراتها بشأن دعم القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري، منوهة برفض الشعب المصري لـ التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية القضية على حساب مصر.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، على هامش مشاركتها ووفد من قيادات وكوادر الحزب، في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة “لا أحد يمكنه المزايدة على دعم مصر للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة".

ووجهت رئيس حزب مصر أكتوبر، رسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية؛ لسرعة للتدخل ومواجهة الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل، وفرض عقوبات دولية على انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونددت بالموقف المتخاذل من المجتمع الدولي، والذي غض بصره عن جرائم قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت في هذا الصدد إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها صباح اليوم في القمة العربية الإسلامية في الرياض، وتحذيره من طول أمد الصراع؛ مما ينذر بعواقب وخيمة بالمنطقة، مشيدة بها لأنها “كشفت حجم وخطورة تصاعد الصراع”.

الدكتورة جيهان مديح التهجير القسري القيادة السياسية القضية الفلسطينية مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

ترشيحاتنا

إلقاء قنبلة ذرية على غزة .. إجراء جديد من إسرائيل ضد الوزير إلياهو

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال العنيف على خان يونس

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

فيديو

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ