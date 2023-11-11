مؤتمر القبائل والعائلات.. رئيسة حزب مصر أكتوبر: نقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وقوفها وكامل قيادات الحزب صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كل قراراتها بشأن دعم القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري، منوهة برفض الشعب المصري لـ التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية القضية على حساب مصر.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، على هامش مشاركتها ووفد من قيادات وكوادر الحزب، في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة “لا أحد يمكنه المزايدة على دعم مصر للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة".

ووجهت رئيس حزب مصر أكتوبر، رسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية؛ لسرعة للتدخل ومواجهة الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل، وفرض عقوبات دولية على انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونددت بالموقف المتخاذل من المجتمع الدولي، والذي غض بصره عن جرائم قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت في هذا الصدد إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها صباح اليوم في القمة العربية الإسلامية في الرياض، وتحذيره من طول أمد الصراع؛ مما ينذر بعواقب وخيمة بالمنطقة، مشيدة بها لأنها “كشفت حجم وخطورة تصاعد الصراع”.