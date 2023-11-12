أخبار التكنولوجيا| أقوى موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة في البلاك فرايداي.. مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد فرصة عروض “البلاك فرايداي”، واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.



تعتزم شركة أوبو الصينية إضافة ميزة قياسية لهواتفها القادمة Oppo Find X7 من الفئة الرائدة، حيث ستحصل على أحد الميزات الثورية في الهواتف وهي دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وذلك أسوة بعدد من هواتف شركات مثل أبل و هواوي وسامسونج.



أطلقت شركة سامسونج رسميًا هاتفها المميز والمخصص للفئة المتوسطة Galaxy M44، وذلك لسوقها المحلية في كوريا الجنوبية حيث صدر الهاتف هناك تحت اسم Galaxy Jump 3، حيث من المقرر أن يشهد الهاتف إطلاقاً في معظم الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.



أفادت تقارير أن شركة مايكروسوفت للبرمجيات منعت موظفيها من استخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المملوكة لشركة OpenAI والتي تمولها مايكروسوفت نفسها، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والبيانات.



منذ أيام قليلة، أطلقت شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية الفرعية، هاتفها المميز Redmi 13C المخصص لمحدودي الدخل، حيث ضم الهاتف عددًا من الإمكانات والمواصفات المميزة مع سعر رخيص.



ينتظر الكثير من راغبي شراء الهواتف، فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تحصل فيها الهواتف والأجهزة على تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمحدودي الدخل والشباب؛ لشراء هواتف مميزة.