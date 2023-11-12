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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أقوى موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة في البلاك فرايداي.. مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أقوى موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة تشتريها في البلاك فرايداي


تعد فرصة عروض “البلاك فرايداي”، واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمن يريد شراء هواتف ذكية أو أجهزة بسعر أرخص كثيرًا.

 

هواتف أوبو القادمة Oppo Find X7 تحصل على ميزة ثورية


تعتزم شركة أوبو الصينية إضافة ميزة قياسية لهواتفها القادمة Oppo Find X7 من الفئة الرائدة، حيث ستحصل على أحد الميزات الثورية في الهواتف وهي دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وذلك أسوة بعدد من هواتف شركات مثل أبل و هواوي وسامسونج.

 

بمعالج كوالكوم جبار وبطارية كبيرة.. سامسونج تطلق رسميًا Galaxy M44


أطلقت شركة سامسونج رسميًا هاتفها المميز والمخصص للفئة المتوسطة Galaxy M44، وذلك لسوقها المحلية في كوريا الجنوبية حيث صدر الهاتف هناك تحت اسم Galaxy Jump 3، حيث من المقرر أن يشهد الهاتف إطلاقاً في معظم الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

 

مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT لهذا السبب


أفادت تقارير أن شركة مايكروسوفت للبرمجيات منعت موظفيها من استخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المملوكة لشركة OpenAI والتي تمولها مايكروسوفت نفسها، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والبيانات.

 

بسعر رخيص.. أحدث هواتف شاومي لمحدودي الدخل في الأسواق


منذ أيام قليلة، أطلقت شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية الفرعية، هاتفها المميز Redmi 13C المخصص لمحدودي الدخل، حيث ضم الهاتف عددًا من الإمكانات والمواصفات المميزة مع سعر رخيص.

 

أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل تشتريه في البلاك فرايداي


ينتظر الكثير من راغبي شراء الهواتف، فرصة عروض “البلاك فرايداي”، والتي تحصل فيها الهواتف والأجهزة على تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام، وتكون هذه العروض، فرصة كبيرة لمحدودي الدخل والشباب؛ لشراء هواتف مميزة.

 

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