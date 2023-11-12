عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة.. وكرم جبر: كل كنوز الدنيا لن تسمح بأخذ جزء من سيناء | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

 

حررناها مرتين.. كرم جبر: كل كنوز الدنيا لن تسمح بأخذ جزء من سيناء

علق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

 

الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة

قال السفير أحمد فهمي المتحدث بلسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تستند في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، على رصيد عميق للغاية من الدبلوماسية الدولية المسئولة والتي تتسم بالرشادة والحكمة.

 

تيار الاستقلال الفلسطيني: المقاومة دمرت 180 دبابة وقضت على 800 صهيوني

كشف محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، الخسائر التي كبدتها المقاومة الفلسطينية للعدو الإسرائيلي . 

 

أحمد موسى : الجيش جاهز لأي أمر للدفاع عن السيادة المصرية ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة بمشاركة الرئيس السيسي.

 

وزير الخارجية السعودي: يجب وقف إطلاق النار فورًا ووصول المساعدات لغزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن مستوى التنسيق بين الدول العربية والإسلامية عال جدًا، ليس فقط للتواصل مع المجتمع الدولي لكن للتأكيد أننا جميعًا نشاهد ونراقب ازدواجية المعايير ونقيم بناء على ذلك مصداقية منظومة العمل الدولي.

 

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

كشف خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، تفاصيل وصول طائرات المساعدات إلى مطار العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة .

 

الأرصاد: أمطار من خفيفة لمتوسطة على القاهرة الليلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

انخفاض سعر الأعلاف .. بشرى عن أسعار الدواجن

كشف ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.

 

سمير فرج: القمة العربية الإسلامية أثنت على دور مصر في إدخال المساعدات لغزة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على فعاليات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض من اجل بحث تطورات الأوضاع في غزة.

فزة قطاع غزة مصر القمة العربية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد سقوط أمطار غزيرة.. سيول وفيضانات تضرب شمال فرنسا

حسن مصطفى : جوزيه رفض إيقافي.. وكهربا بيحب اللقطة

فضل سورة الفلق.. تنجيك من 7 مصائب يومية فلا تضيعها

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري

نتنياهو ينوي السيطرة على غزة بعد الحرب وبايدن يطلب توضيحا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

فيديو

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ