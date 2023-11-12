الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة.. وكرم جبر: كل كنوز الدنيا لن تسمح بأخذ جزء من سيناء | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

حررناها مرتين.. كرم جبر: كل كنوز الدنيا لن تسمح بأخذ جزء من سيناء

علق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

الرئاسة: الموقف المصري السعودي متطابق تجاه أزمة قطاع غزة

قال السفير أحمد فهمي المتحدث بلسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تستند في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، على رصيد عميق للغاية من الدبلوماسية الدولية المسئولة والتي تتسم بالرشادة والحكمة.

تيار الاستقلال الفلسطيني: المقاومة دمرت 180 دبابة وقضت على 800 صهيوني

كشف محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، الخسائر التي كبدتها المقاومة الفلسطينية للعدو الإسرائيلي .

أحمد موسى : الجيش جاهز لأي أمر للدفاع عن السيادة المصرية ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة بمشاركة الرئيس السيسي.

وزير الخارجية السعودي: يجب وقف إطلاق النار فورًا ووصول المساعدات لغزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن مستوى التنسيق بين الدول العربية والإسلامية عال جدًا، ليس فقط للتواصل مع المجتمع الدولي لكن للتأكيد أننا جميعًا نشاهد ونراقب ازدواجية المعايير ونقيم بناء على ذلك مصداقية منظومة العمل الدولي.

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

كشف خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، تفاصيل وصول طائرات المساعدات إلى مطار العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة .

الأرصاد: أمطار من خفيفة لمتوسطة على القاهرة الليلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

انخفاض سعر الأعلاف .. بشرى عن أسعار الدواجن

كشف ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.

سمير فرج: القمة العربية الإسلامية أثنت على دور مصر في إدخال المساعدات لغزة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على فعاليات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض من اجل بحث تطورات الأوضاع في غزة.