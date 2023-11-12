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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. خطوات تقديم طلب استخراج شهادة لدفعة 2024.. إدارة الوافدين توضح خطوات التسجيل على منصة ادرس في مصر.. تفاصيل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم.. ختام معرض المنتجات المصرية في جامعة عين شمس

يواصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض المنتجات المصرية بالحرم "ب" .

 

اليوم  .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي  عن الخرائط الذهنية

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

إدارة الوافدين توضح خطوات التسجيل علي منصة ادرس في مصر.. تفاصيل


‎اعلنت ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات مجمعة في نقاط حول التسجيل علي منصة ادرس في مصر .

 


خطوات تقديم طلب استخراج شهادة لدفعة ٢٠٢٤


‎أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 دور اكتوبر

 

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