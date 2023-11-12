مطمئن على عقلانية حزب الله.. رئيس الوزراء اللبناني: لسنا هواة حرب

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، على تمسك بيروت بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة

وقال ميقاتي، في تصريحات إعلامية، إنه "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة"، مشددا: "نحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان".

وتابع: "حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته".

وأوضح أن "الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان"، مؤكداً أن "ما يهمني أن يبقى لبنان بعيدا عن الحرب ونتطلع دائما إلى الاستقرار".

وأضاف ميقاتي "وضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان".

كما طالب رئيس الوزراء اللبناني بـ "وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن"، وقال: "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر".

وقال إن: "نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبرا على ورق"، مشددا على انه "لا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة".