طلب أمريكي عاجل من نتنياهو بعد تصريحاته عن السيطرة الأمنية على غزة

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توضيح تصريحاته بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في قطاع غزة.

وحسب القناة الإسرائيلية، فقد تكررت مثل هذه التصريحات لنتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك يوم أمس، 11 نوفمبر.

وطلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل توضيح معنى "السيطرة الأمنية" في قطاع غزة.

وكان بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق، بأنه لن يوافق على التخلي عن السيطرة الأمنية في قطاع غزة تحت أي ظرف من الظروف، بعد نزع سلاح القطاع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تفضل توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت الحكم الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، قال بلينكن، إن إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية؛ لتقليل الخسائر في صفوف السكان المدنيين في غزة.