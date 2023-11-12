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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حسام عيد: مؤشر البورصة الرئيسي يعاود اختبار مستوى الدعم 23600 نقطة

حسام عيد خبير أسواق
حسام عيد خبير أسواق المال

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي لـ"البورصة المصرية Egx30"  أغلق تعاملات اليوم الأحد، متراجعا بأكثر من ٤٠٢ نقطة، بنسبة هبوط ١.٦٥% مسجلا مستوى إغلاق عند مستوى إغلاق عند ٢٣٩١٠.٦٦ نقطة.

وأرجع خبير أسواق المال تراجع مؤشر البورصة الرئيسي الى الأداء السلبي والهبوط لبعض الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو الهبوط والتخلي أيضا عن مستوى الدعم الرئيسي وهو ٢٤٠٠٠ نقطة، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف أن المؤشر يتجه بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو ٢٣٦٠٠ نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوما باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وارتداد الأسهم القيادية الأمر الذي سوف يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو ٢٤٠٠٠ نقطة مرة أخرى.

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تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال حسام عيد انه نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار ٧٣.٤٥ نقطة مسجلا مستوى إغلاق عند ٤٧٣٢ نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة و اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية .بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب أيضا نحو البيع وجني الأرباح.

أداء إيجابي  لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأضاف أنه اتجه تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار إلى الاستمرار في حصد المكاسب واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو ٤٧٦٠ نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

البورصة مؤشر البورصة المؤسسات المالية العربية مؤشر اسهم

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