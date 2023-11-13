زي المحلات.. طريقة عمل كب كيك بالبرتقال والزبيب

كل ربة منزل تبحث عن أصناف سهلة وبسيطة، نقدم لكي اليوم مقادير كب كيك بالبرتقال والزبيب:

2 كوب دقيق

2 بيضة

ثلاثة أرباع كوب

عصير برتقال

2 ملعقة كبيرة سمنه

ربع كوب زبيب

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بشر برتقال

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل كب كيك بالبرتقال والزبيب :

* ضعي في الخلاط عصير البرتقال والبيض والسكر والفانيليا وبشر البرتقال والسمنة واخلطيهم جيدا .

* اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والذبيب وقلبيهم معا جيدا ثم أضيفي خليط السكر وقلبي .

* ضعي الخليط في صينية الكب كيك بها ورق الكب كيك ثم ضعيها في الفرن حتى النضج وقدميها بالف هنا