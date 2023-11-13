زي المحلات.. طريقة عمل كب كيك بالبرتقال والزبيب

كل ربة منزل تبحث عن أصناف سهلة وبسيطة، نقدم لكي اليوم مقادير كب كيك بالبرتقال والزبيب:
2 كوب دقيق
2 بيضة
ثلاثة أرباع كوب
عصير برتقال
2 ملعقة كبيرة سمنه
ربع كوب زبيب
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بشر برتقال
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
طريقة عمل كب كيك بالبرتقال والزبيب :
* ضعي في الخلاط عصير البرتقال والبيض والسكر والفانيليا وبشر البرتقال والسمنة واخلطيهم جيدا .
* اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والذبيب وقلبيهم معا جيدا ثم أضيفي خليط السكر وقلبي .
* ضعي الخليط في صينية الكب كيك بها ورق الكب كيك ثم ضعيها في الفرن حتى النضج وقدميها بالف هنا