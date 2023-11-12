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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار رسميا في مصر

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة ثبات للشهر الثامن علي التوالي في البنوك العاملة بمصر دون أي ارتفاعات.

وفيما يلي ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

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مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

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وداعا أزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات كبرى

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنوك ( الأهلى، مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الأحد مسجلا 30.95جنيه للشراء.

136 مليون دولار ارتفاعا في الاحتياطي النقدي خلال شهرين

ارتفع الاحتياطي النقدي بمصر علي أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي؛ بمقدار 131 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل سبتمبر السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي لـ 35.101 مليار دولار بعد أن كان34.97 مليارا في سبتمبر السابق له.

وارتفع الاحتياطي النقدي في شهرين اثنين بمقدار 136 مليون دولار .
 

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر لحاجز الـ 7 شهور لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطي المعدلات العالمية.

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