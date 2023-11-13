ما هو دورنا تجاه فلسطين؟.. علي جمعة: 3 أعمال لا تستهن بها

ما هو دورنا تجاه فلسطين في محنتها العصيبة ؟، لاشك أن أولئك المسلمين الذين يعرفون دينهم حق المعرفة، ويدركون أن لهم دورا حدده لهم أمر رباني عن رب العزة سبحانه وتعالى ووصية نبوية شريفة عن رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- ، يبحثون عن ما هو دورنا تجاه فلسطين في محنتها تلك؟.
ما هو دورنا تجاه فلسطين
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ، فالزمان والمكان والأشخاص والأحوال تتحكم في فروض الأعيان ، فإنه فرض عين على كل من واجه العدو وقرب منه ونادته يده أن يجاهد في سبيل الله وأن يصبر ويستمر.
وأوضح “ جمعة” خلال المنتدى الصديقية الثقافي، في إجابته عن سؤال: ( ما هو دورنا تجاه فلسطين في محنتها؟ ما الواجب الشرعي لفريضة الجهاد في ظل الأحداث ، وهل الجهاد فرض عين على كل المسلمين أم هو خاص بالمقاومة الفلسطينية؟)، أنه إذا بعد المكان فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أمرنا أن نزور بيت المقدس قال : ( فمن لم بستطع فليرسل إليه زيتًا) أي نرسل إليه ما يقوم بشأنه من الإضاءة والنظافة ونرسل إليهم ما نستطيع أن نرسله من معونات غذائية وطبية وكسائية وهكذا حتى يتم النصر.
هل الجهاد في فلسطين فرض عين
وأضاف أن فرض العين يكون لمن واجه العدو، والحمد لله تأتي الأخبار كل يوم بما يشرح الصدر ويؤلم القلب ، فالقتلى من عندنا كثير ، ولكنهم يألمون كما تألمون ، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم في رعب بينما نحن في سكينة، نحن ننتظر النصر وهم يخافون على أنفسهم أن يذهبوا بلا عودة .
وأشار إلى أن أغلبهم ملاحدة والمتدين فيهم قليل ولم يرجع إلى هذا البلد، لأنه منهي عنده في دينه أن يرجع لأن الله يغضب عليهم ، حيث إن ناطوري كارتا في العالم كله تتهم إسرائيل بأنها تحرف الديانة اليهودية، فقد عبد بنو إسرائيل الوثن في خمسة معابد كبيرة فانتهت أفصليتهم عن العالم فأصبحوا مع المشركين سواء .
ونبه إلى أن فيما ورث أفضليتهم المسلمون الذين آمنوا بموسى وعيسى - عليهما السلام- وبسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - ففضلهم الله عز وجل على العالمين، منوهًا بأن واجب الجهاد يكون لمن واجه العدو ـ أما نحن فعلينا العون والدعاء والاستمرار في الحشد ليَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حيا عن بينة .
وتابع: ندعو الله عز وجل بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - أن ينصر المجاهدين في فلسطين ، وأن يسدد رميهم ، وأن يعز شأنهم ، فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ، ونتوسل إليه باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ، فنقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا كريم يا رب العالمين نسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك ، أن تنصر المجاهدين .
واستطرد: وأن تجعل رميهم في نحور أعدائهم وأعدائك أعداء البشرية والدين، فاللهم يا ربنا رد علينا القدس ردًا جميلاً، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا وانقلنا من دائرة سخصك إلى دائرة رضاك ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم اجمع كلمتنا حتى ترضى ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
دعاء لفلسطين
- (اللَّهمَّ إنَّا نَجعَلُكَ في نُحورِهم، ونَعوذُ بكَ مِن شُرورِهم).
- اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم).
- اللهم نصرًا مؤزرًا.
- اللهم نصرك الذي وعدت.
- اللهم عام كعام الفيل .
- اللهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل .
- اللهم تدخلاً ربانيًا ومعجزة من عندك تجعلهم كعصف مأكول .
- اللهم كن لأهل غزة عونًا ونصيرًا وبدل خوفهم أمنا واحرسهم بعينك التي لا تنام .
- اللهم أخرجهم من أشد الضيق إلى أوسع الطريق.
- اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى.
- اللهم فلسطين في حِماك فرد كيد اليهود على أنفسهم.
- اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.
- اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا .
- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم.
- اللهم صوب رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرًا عزيزًا.
- اللهمّ ارفع الضرر عن أهلنا فى فلسطين.
- اللهم قوهم بإيمانك الكبير وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام يا رب العالمين.
- اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عوناً لإخواننا في فلسطين.
- اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.
- اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم.
- اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.
- اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.
- اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.
- اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.
- اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين.
- اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.
- اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.
- اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.
- اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.
- اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.
- اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.
- اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.
- اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريماً آمنًا.
- اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، وأيدهم بقوتك وعزتك وجبروتك.
- اللهم بارك جهاد المجاهدين في فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.
- اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.
- اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.
- اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.
- اللهم رد عن أهل فلسطين وغزة كيد إسرائيل وفل حدها وأزل دولتها واذهب عن أرضك سلطانها ولا تدع لها سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.
- اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.
- اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.
- اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.
- اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.
- اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.
- اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.
- يارب كن مع أهلنا فى غزة ، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها، وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين.
- اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة.
- اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.
- اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.
- اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.
- يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.
- اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.
- نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.
- اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس .
- اللهم حرر بيت من نجس اليهود القردة الخنازير انهم تجبروا وأراقوا دماء الرضع والنساء ، والشيوخ والصبيان . ظهر الفساد في البر والبحر.
- اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.
- اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.
- اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.
- اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.
- اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.
- اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.
- اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.
- اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.
- اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.
- اللهم انصر إخواننا في فلسطين.
- اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.
- اللهم أنصر المجاهدين على أرضك ، العابدين المخلصين التائبين واجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم .
- اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء.
- ربنا يا قدير يا حكيم يا جبار يا الله اصلحنا دنيتا ودينا .
- اللهم إننا موقنون بوعدك فاغسلنا ببرد الصبر ، كب عليهم وعلينا جلدا من جلد أولي العزم .
- اللهم أفتح علينا وارحمنا وأنزل علينا السكينة والوقار، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
- اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.
- اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.
- اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.
- اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.
- اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود.
- اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.
- اللهم انصر الشعب الفلسطينى ، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم .
- اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.
- اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم.