الأربعاء.. عرض الفيلم الكوري "Okja" بالثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل ١٥ نوفمبر، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "Okja" وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.



والفيلم إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول "ميجا" فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتنقذ صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو "أوكجا".



الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون كاثرين كيركباتريك جيانكارلو إسبوسيتو جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون.



وتقام الفعاليات تحت أشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني للجمهور العام.

وكان قد اقام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء ٨ نوفمبر عرضا سينمائيا يعرض خلاله فيلم "مقاهي وأزمنة " للمخرج الراحل ( سميح منسي ) الذي رحل عن عالمنا يناير الماضى.

الفيلم ينتمي الي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول المقهي الشعبي والمقاهي الخاصة بالمثقفين والتي كانت تعد مكان تلاقي وارتباط ثقافي واجتماعي بين المفكرين والأدباء وكيف ارتبطت بالحركات الثورية .

وللمخرج سميح منسي بصماته الهامة التي وضعها بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل ومن أهم أعماله فيلم للذاكرة وقائع و فيلم اوان البحر وفيلم نازلين التحرير وفيلم واحد كابتشينو وكان أخر افلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.