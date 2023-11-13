في حوار خاص لـ"صدى البلد".. رئيس جامعة قناة السويس : هذه هدية السيسي للمصريين.. وتطوير المستشفى أهم ملفاتنا

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس:

*ندشن البرامج الخاصة بدل من انشاء كليات بتكلفة عالية وبدون الحاجة

*لسنا بحاجة الي كسب سمعة نعمل في صمت وحسب استراتيجية مدروسة

*الجامعة تقترب من 50 عام وتحتاج إلي طفرة انشائية

*جامعة الاسماعيلية الاهلية تضم 8 كليات وتقدم منظومة جامعية متكاملة

*مصاريف الجامعات الاهلية اقل من الخاصة ولم يتم وضعها جزافاً

جامعة قناة السويس هي واحدة من اهم الجامعات المصرية الحكومية، حيث كان الرئيس الاسبق محمد أنور السادات أول من وضع حجر الأساس لجامعة قناة السويس في 4 أكتوبر 1975، على مساحة 1300 فدان وذلك حسب المرسوم رقم 93 صادرة عام 1976 برئاسة أ.د. عبد المجيد عثمان محمد.

اللقاء

ومنذ افتتاح جامعة قناة السويس، احتلت مكانة خاصة حيث بدأت بثلاث كليات (كلية تكنولوجيا الهندسة ، كلية التجارة والعلوم الإدارية ، كلية البترول والتعدين) ثم بدأت في إطلاق عدد متنوع من المراكز البحثية المتخصصة والوحدات الخاصة التي تخدم المنطقة.

بدأت الجامعة عامها الدراسي الأول عام 1977.

وتعتبر أول جامعة موجهة لخدمة منطقة مصرية مهمة “الإسماعيلية” التى كانت أرض القتال, و امتد دور الجامعة ليشمل جميع طرق التعليم والتي تشمل ؛ الخدمات والتدريب والبحث العلمي، يوجد بالجامعة 3 فروع ، واحد في بورسعيد ، والثاني في السويس ، والثالث في العريش ، ثم تم تحويلهم جميعًا لجامعات مستقلة



خلال هذه السطور، التقي «صدي البلد» بالدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في حوار من القلب، تناول عدد من المحاور التي تشغل الاهتمام في هذه السطور.



س / بداية جامعة قناة السويس واحدة من اهم واقدم الجامعات المصرية ، ماذا عن تجهيزات الطفرة الانشائية

ج/ جامعة تقترب من عمر 50 عام، وبالتالي أصبحت من جامعات الاجيال، اتخرج من رحمها 3 جامعات كبيرة العريش سنة 2016، بورسعيد 2010 والسويس 2012، ولهذا تحتاج جامعة القناة طفرة انشائية في مجال الإنشاءات لتواكب توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة, و جاري تطوير عدد كبير مباني الكليات القديمة وكذلك الأجهزة العلمية.

ودعيني أؤكد، لا نحتاج الي صناعة سمعة غير حقيقية لجامعة القناة بإنشاء كليات جديدة بدون جدوي، ولكن نعمل علي انشاء الكليات والمباني الي يحتاجها أهالي منطقة القناة لتقديم خدمة تعليمية حقيقية وليست وهمية دعيني اضرب لكي المثل، حيث كان الاحتياج لإنشاء كلية العلاج الطبيعي لاستكمال المنظومة الطبية داخل الجامعة ولتنضم الي كلية الصيدلة والطب والأسنان ومعهد التمريض، وبالفعل تم افتتاحها هذا العام كما تهتم الجامعة بتدشين البرامج الأكاديمية والعلمية المميزة والتي تقدم خدمة حقيقية وتزيد من القدرة التنافسية للجامعة وفي الوقت نفسه بتكلفة أقل من إنشاء الكليات

س/ تهتم القيادة السياسية بالتوسع في انشاء الجامعات الاهلية الي اي مدي تفق معي ؟!

ج/ الجامعات الأهلية في مصر، تعد من الجامعات التي تضع مصر بمقدمة الدول في الملف التعليمي، خاصة أنها تواكب نظم التعليم الحديثة لإخراج جيل جديد قادر على الابتكار والإبداع، فضلًا عن تأهيلها كبنية تحتية؛ للارتقاء بمنظومة ومستوى التعليم وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما وضعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خطة ناجحة لتطوير التعليم العالى فى مصر من خلال تحديث المناهج لتناسب سوق العمل، وزيادة القدرة الاستيعابية للتعليم العالي بالتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة التى بدأت ترى النور فى مصر لتحسين مستوى التعليم للأجيال الجديدة والاهتمام بتطوير المهارات لدى الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية.

وتهتم القيادة السياسية اهتمام بالغ بتطوير التعليم، وكانت فكرة إنشاء الجامعات الاهلية مميزة كحل لازمة التزاحم وزيادة نسب اقبال الناجحين في الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية، وتحظي جامعة الاسماعيلية الاهلية بمكانة خاصة لدي سيادة الرئيس وهو الذي اختار اسم الجامعة والتي أنشئت وفقًا للقرار الجمهورى رقم 427 لسنة 2022 وتضم عدد 8 كليات: الطب- طب الأسنان- الصيدلة- التمريض- الهندسة- التجارة الدولية واللغات- تكنولوجيا العلوم الصحية- العلاج الطبيعى.

س / هل تهدف الجامعات الاهلية للربح ؟

ج/ الجامعات الاهلية هي جامعات شبة حكومية، بمصاريف أقل من الخاصة، غير هادفة للربح، حيث يتم إعادة ضخ فائض الدخل السنوي في ميزانية الجامعة للعام التالي

وتهدف هذه الجامعات إلى التميز فى معايير الجودة المصرية والعالمية، كما تعمل على خدمة المجتمع في مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.

س/ ما تقييمك حول ورود عدد من الشكاوي من مصاريف الجامعات الاهلية ؟

ج/ الجامعات الاهلية ليست جامعات حكومية ولكنها جامعات تقدم خدمات تعليمية مميزة، وهنا بجامعة الاسماعيلية الاهلية نقدم حياة جامعية متكاملة.



س / يعد ملف تطوير المستشفي الجامعي بقناة السويس بالاسماعيلية واحدا من اهم الملفات الشائكة والطارئة ايضا, كيف تري ذلك

ج/ اتفق معك ، لاهميتها ولثقة المرضي واسرهم بها، حيث ان

المستشفيات الجامعية في مصر تقدم نحو 70% من الخدمات الطبية علي مستوي المحافظات، واتابع يوميا سير العمل داخل المستشفي الجامعي، وتواصل الدولة المصرية خطتها الاستراتيجية الشاملة لدعم وتطوير الجهود داخل المستشفيات الجامعية منها

مستشفى جامعة قناة السويس الذى يقدم خدماته الطبية لإقليم القناة وسيناء وتصل تكلفة أعمال التطوير بالمستشفى إلى 265 مليون جنيه، وشملت المرحلة الأولى تطوير الأقسام الداخلية.



ويتكون المبنى الهيكلى للمستشفى من 4 أدوار بمسطح 3200 متر مربع للدور الواحد بسعة 206 أسرة، فيما بلغت تكلفة أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية 198.5 مليون جنيه ويتكون المبنى الهيكلى للعيادات الخارجية من 5 أدوار بمسطح 2300 متر مربع للدور الواحد، ويشتمل المبنى على 74 عيادة فى مختلف التخصصات، وينتهى العمل فى تطوير مبنى العيادات الخارجية فى مارس 2025.



كما تم البدء فى إنشاء مستشفى طب وجراحة الأطفال ضمن خطة إنشاء مجموعة من المستشفيات المتخصصة تشمل طب وجراحة القلب وطب وجراحة الجهاز الهضمى والكبد فى مشروع تطوير عملاق بدعم كبير من محافظة الإسماعيلية

والحقيقة المستشفيات والعيادات والرعاية الطبية للطلاب واسرهم واهالينا بمدن القناة مجهزة تجهيزًا جيدًا بفريق ومعدات طبية عالية الكفاءة.



س/ تهتم جامعة قناة السويس بالنشر الدولي وترتقي مكان عالمية ملحوظة كيف تري مردود ذلك

ج/ التقييمات الدولية لها مردود جيد علي الجامعة وهي الباعث للنشاط الجامعي وتحسن من وضع الجامعة التنافسي علي مستوي العالم، وتحسين التصنيف الدولي للجامعة يمنحها سمعة جيدة ويزيد القدرة التنافسية وبالتالي عند التقدم بالمشروعات الدولية الممولة انتقاء افضل للطلاب الوافدين والأجانب بسبب زيادة الإقبال السمعة الدولية من تحسين ترتيبك علي مستوي العالم.

جيل الشباب في جامعة قناة السويس والجامعات المصرية أصبح أكثر وعيا بأهمية النشر الدولي عن الأجيال القديمة، و الجامعة تحفز باحثيها علي النشر الدولي بمنحهم مكافآت مالية والترقي السريع.

س / الي اي مدي تتجه جامعة قناة السويس نحو التحول الرقمي ؟

ج / تتبنى الدولة المصرية استراتيجية جديدة شاملة للتحول الرقمى من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات المصرية تماشيأ مع سياسة الدولة للتحول الرقمى من أجل تحويلها إلى جامعات ذكية وتطبيقا لمفهوم الجيل الرابع للاستفادة من النظم التكنولوجية المتطورة لخلق جامعات ذكية جديدة تندمج فى منظومة التحول الرقمي, وفي جامعة القناة تتوافر الدعائم الرئيسية للتحول الرقمي ، وكذلك تجهيز مبني الاختبارات الالكترونية يسع الي 3900 طالب، ونتجه نحو الرقمنة منذ 4 سنوات، ولن تختفي الاوراق كسجلات احتياطية، بالاضافة الي الاتجاه نحو ثقافة الاون لاين ليست ثقافة تافهة بل هي ثقافى الزامية لها اهداف تحترم، توفر علي الطالب الوقت و تكلفة الانتقالات.

كما تم انشاء وحدة التحول الرقمي لدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع ميكنة الجامعة من خلال تقديم دورات التحول الرقمى لكل طلبه الدراسات العليا وأعضاء هيئه التدريس من خلال مدربين متخصصين، بالاضافة الي انشاء المنظومات المختلفة والتكامل بينها من خلال قاعدة بيانات واحدة متكاملة تتيح لجميع منتسبي الجامعة من طلاب (مرحلة ما قبل التخرج والدراسات العليا) وموظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس التعامل مع جميع هذه الأنظمة والاستفادة من خدماتها واستخراج البيانات والتقارير والمستندات اللازمة وتسيير العمل إلكترونيا. بالكامل(Paperless) تبعا لخط سير العمل (Workflow) لكل قطاعات وإدارات الجامعة و ما يتبعها من كليات، تطوير التعليم الجامعي والأداء الإداري وتنمية قدرات جميع منتسبي الجامعة للتعامل مع منظومات الجامعة.

س/ اخيرا ماذا عن دور الجامعة خلال هذه الفترة وقبل شهور قليلة من الاستحقاق الرئاسي ج / هدفنا بناء الانسان ولا صحة لممارسة السياسىة داحل الحرم الجامعي وننظم الندوات باهمية المشاركة الايجابية.