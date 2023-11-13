رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين، تم تنفيذ حوالي 4300 ضربة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن المئات من مواقع إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وحوالي 300 عمود نفق قد ضربهم من قبل القوات البرية والجوية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قد تم أيضا استهداف 3000 موقع آخر يحتوي على بنية تحتية لحماس، بما في ذلك أكثر من 100 مبنى مفخخ ومئات من مراكز القيادة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات جديدة تظهر القوات العاملة في غزة، بالإضافة إلى الضربات الأخيرة.