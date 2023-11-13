عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين، تم تنفيذ حوالي 4300 ضربة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن المئات من مواقع إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وحوالي 300 عمود نفق قد ضربهم من قبل القوات البرية والجوية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قد تم أيضا استهداف  3000 موقع آخر يحتوي على بنية تحتية لحماس، بما في ذلك أكثر من 100 مبنى مفخخ ومئات من مراكز القيادة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات جديدة تظهر القوات العاملة في غزة، بالإضافة إلى الضربات الأخيرة.

الاحتلال الاسرائيلي القوات البرية الهجوم البري جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

موضوعات متعلقة

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء قوات الاحتلال لـ 350 شهيدا

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

إسرائيل تعترف بمصرع وأسر مجموعة من جنود الاحتلال وتتوعد حماس

على اتصال وثيق.. بلينكن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

فلسطين.. شهيد و7 جرحى بمستشفى الإندونيسي شمال القطاع

5 شهداء بقطاع غزة.. جيش الاحتلال يطلق عملية السيوف الحديدية

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية في إيلات

إصابة 9 من جنود الاحتلال بحادث قرب قطاع غزة

ترشيحاتنا

أذون جديدة بـ1.6 مليار دولار.. الاقتصاد المصري ينتعش| ومفاجأة من الحكومة والبنك المركزي

واجه نتنياهو مرارا .. من هو وزير خارجية بريطانيا الجديد؟

بقذيفة الياسين 105 وتاندوم.. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

النواب يوافق على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا

رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لـ الجولة 12 بالدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية.. هيدي كريم تستعرض رشاقتها | شاهد

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

فيديو

أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ