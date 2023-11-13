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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات سيدان 2024 من دون الأوفر برايس

سيارات سيدان 2024
سيارات سيدان 2024 بدون الأوفر برايس

يبحث قطاع كبير من المصريين الآن داخل سوق السيارات الجديدة موديل 2024 عن سيارات تساعهم علي الذهاب الي أعمالهم ، بالإضافة الي مساعدهم في التنقل داخل المدينة وخارجها ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع وبدون أوفر برايس تويوتا كورولا، ورينو تاليانت ، ونيسان سنترا، وهيونداي اكسنت RB، وشيرى اريزو 5 .

مواصفات رينو اكسبريس الفان الجديدة

تويوتا كورولا موديل 2008 تباع بسعر لا يصدق

1- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

تستخدم سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتخرج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/مترن وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

شيرى اريزو 5 موديل 2024

سعر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بدون أوفر برايس يصل الي 605 ألف جنيه .

2- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 43 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتستهلك 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 11.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة ، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

يبلغ سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 داخل سوق السيارات بدون أوفر برايس 680 ألف جنيه .

3- نيسان سنترا موديل 2024 :

زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 118 حصان .

نيسان سنترا موديل 2024 

تتواجد سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي بدون أوفر برايس يصل الي 799 ألف جنيه .

4- رينو تاليانت موديل 2024 :

عزم دوران سيارة رينو تاليانت موديل 2024 يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتحتوي علي محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 100 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

 رينو تاليانت موديل 2024

تتوافر سيارة رينو تاليانت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي بدون أوفر برايس يصل الي 890 ألف جنيه .

5- تويوتا كورولا موديل 2024 :

سرعة تويوتا كورولا موديل 2024 القصوى تصل الي 189 كم/ساعة، وتخرج قوة 120 حصان، وعزم دورانها يصل الي 154 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، ومحرك سعه 1600 سي سي ، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية ، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 تويوتا كورولا موديل 2024

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه ، وذلك سعر رسمي بدون أوفر برايس .

 

بدون أوفر برايس تويوتا كورولا رينو تاليانت نيسان سنترا هيونداي اكسنت RB شيرى اريزو 5 سوق السيارات الجديدة موديل 2024

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