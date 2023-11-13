سيارات سيدان 2024 من دون الأوفر برايس

يبحث قطاع كبير من المصريين الآن داخل سوق السيارات الجديدة موديل 2024 عن سيارات تساعهم علي الذهاب الي أعمالهم ، بالإضافة الي مساعدهم في التنقل داخل المدينة وخارجها ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع وبدون أوفر برايس تويوتا كورولا، ورينو تاليانت ، ونيسان سنترا، وهيونداي اكسنت RB، وشيرى اريزو 5 .

1- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

تستخدم سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتخرج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/مترن وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

شيرى اريزو 5 موديل 2024

سعر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بدون أوفر برايس يصل الي 605 ألف جنيه .

2- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 43 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتستهلك 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 11.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة ، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

يبلغ سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 داخل سوق السيارات بدون أوفر برايس 680 ألف جنيه .

3- نيسان سنترا موديل 2024 :

زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 118 حصان .

نيسان سنترا موديل 2024

تتواجد سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي بدون أوفر برايس يصل الي 799 ألف جنيه .

4- رينو تاليانت موديل 2024 :

عزم دوران سيارة رينو تاليانت موديل 2024 يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتحتوي علي محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 100 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2024

تتوافر سيارة رينو تاليانت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي بدون أوفر برايس يصل الي 890 ألف جنيه .

5- تويوتا كورولا موديل 2024 :

سرعة تويوتا كورولا موديل 2024 القصوى تصل الي 189 كم/ساعة، وتخرج قوة 120 حصان، وعزم دورانها يصل الي 154 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، ومحرك سعه 1600 سي سي ، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية ، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تويوتا كورولا موديل 2024

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه ، وذلك سعر رسمي بدون أوفر برايس .