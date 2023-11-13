زوجة رئيس إسرائيل تكشف مفاجأة مدوية عن مكان ابنها.. تفاصيل

كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، أن أحد أبنائهما من بين مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم ويقاتلون داخل قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت ميشال هرتسوغ لإذاعة كان العامة: "لم يكن لدينا أي اتصال به لبعض الوقت، ولكن لدينا أمل".

ولم تذكر أي من أبناءهم الثلاثة كان في غزة.

وفي سياق أخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين، تم تنفيذ حوالي 4300 ضربة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن المئات من مواقع إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وحوالي 300 عمود نفق قد ضربهم من قبل القوات البرية والجوية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قد تم أيضا استهداف 3000 موقع آخر يحتوي على بنية تحتية لحماس، بما في ذلك أكثر من 100 مبنى مفخخ ومئات من مراكز القيادة.