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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يوضح أسباب الإصابة بالإلتهاب الرئوي وطرق العلاج

صدى البلد

الالتهاب الرئوي من الأمراض الشائعة خصوصا خلال فصل الشتاء عند الكبار والأطفال أيضا، واغراضه تكون شديدة على المريض مما يؤثر سلبيا عليه طوال فترة الإصابة. 

وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بمستشفي قصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الالتهاب الرئوي ينتج عن عدوى بكتيريا قد تصيب الإنسان وخطورته تكمن في اهماله، حيث انه عدوى تصيب الجهاز التنفسي وبالأخص الرئتين ويتسبب في التهاب الحويصلات التي توجد في الرئتين.

وأشار الدكتور أيمن سالم إلى أن الخطورة تتمثل في انه خلال فترة الإصابة بالالتهاب الرئوي تمتلىء هذه الحويصلات بالصديد والسوائل بدلا من الهواء مما يقلل من نسبة امتصاص الاكسجين داخل الجسم.

وأكد الدكتور أيمن سالم أن هناك فئتين هما الأكثر عرضة للإصابة وبشكل أكثر خطورة ايضا، وهما كبار السن والاطفال، فضلا عن التاريخ السابق للمريض والمصابين بأمراض الرئة مثل الحساسية الصدرية والربو وأمراض الرئة والقلب والمناعة، أيضا المدخنين.


وتحدث الدكتور أيمن سالم عن أعراض الالتهاب الرئوي، مؤكدا أن الأعراض تشمل السعال والشعور بالالم في الصدر وضيق التنفس أو صعوبة التنفس، وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أنه عند ظهور هذه الأعراض على المريض يجب التوجه على الفور الي أقرب طبيب من أجل التشخيص السليم الذي يتم عن طريق عمل أشعة على الصدر أو أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي على الرئة واذا تبين وجود التهاب رئوي يتم وصف العلاج من قبل الطبيب الذي يكون في الأغلب مضاد حيوي حسب حالة كل مريض.

وأكد الدكتور أيمن سالم أن إهمال الإصابة بالالتهاب الرئوي قد يؤدي إلي تفاقم حالة المريض بشكل كبير مما يضطره للدخول الي المستشفى من أجل تلقي العلاج، مشيرا الي ان العلاج بشكل مبكر يكون أفضل للمريض وأسهل بكثير لأن تأخر الحالة قد يسبب العديد من المخاطر.

واوصى الدكتور أيمن سالم بضرورة الحرص على النظافة الشخصية باستمرار خاصة بالنسبة للأطفال عند ذهابهم إلى المدارس وغسل اليدين باستمرار وتلقي التطعيمات الموسمية، ورفع المناعة بالرياضة والطعام الصحي.

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