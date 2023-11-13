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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قرار حكومي عاجل بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية.. تفاصيل

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، دعوة للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لزيارة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة مخصصة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من أ.د خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بحضور وزير الصحة والسكان.

وأكد  الوزير: نوجه دعوة للجنة الصحة لتنسيق زيارة لمحافظة شمال سيناء في المستشفيات التي يتلقى فيها المصابين الفلسطينيين العلاج، من الحالات التي استقبلتها مصر، في مستشفيات بئر العبد والعريش، حتى لو ستكون الزيارة لمدة يوم في الصباح وتعود اللجنة إلى القاهرة في ذات اليوم.

منع تصوير المصابين في المستشفيات

وأكد وزير الصحة أنه أصدر قراراً بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين في المستشفيات، ومنع دخول أى مؤسسات ومنظمات أجنبية على المصابين.

منع تصوير المصابين المستشفيات وزير الصحة المصابين الفلسطينيين شمال سيناء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

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