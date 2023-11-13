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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم واحد.. البنتاجون يعترف باستهداف القوات الأمريكية في سوريا 3 مرات

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أفادت وكالة رويترز عن مسؤول بـ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأثنين، أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تعرضت لـ 3 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة صباح الأثنين دون وقوع ضحايا.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الأثنين، أن فصائل عراقية أعلنت أنها استهدافت وإصابة قاعدة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة في القرية الخضراء في سوريا.

ووفقا للمصادر الصحفية، قالت الفصائل العراقية: "قصفنا قاعدة أمريكية بالمسيرات في القرية الخضراء بـ سوريا وحققنا إصابة مباشرة".

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة الكونيكو الأمريكية في حقل الغاز والتي تقع شمالي شرق سوريا.

وأضاف موقع ميادين، أن المليشيات المسلحة قصفت القاعدة الأمريكية بـ 15 صاروخاً، حيث استهدفت مقر قيادة القاعدة العسكرية في قاعدة حقل الكونيكو.

وعلى جانب آخر، أعلن المرصد السوري، عن سقوط قذائف صاروخية على قاعدة حقل العمر النفطية الأمريكية في دير الزور بـ سوريا.

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