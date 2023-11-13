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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، أن طائرة إسرائيلية بدون طيار، قصفت منطقة في جنوب لبنان.

 

وأوضح موقع "النشرة" اللبناني، أن الطائرة الإسرائيلية المسيرة قصفت محيط بلدة كفركلا بجنوب لبنان بأربعة صواريخ.

 

وذكر حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه استهدف موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيه إصابات مباشرة.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر عبرية، إنه جرى إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وشهدت الأسابيع الماضية اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

طائرة إسرائيلية بدون طيار جنوب لبنان بلدة كفركلا حزب الله اللبناني

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