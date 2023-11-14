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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطرق بسيطة.. تخلص فورًا من جهات الاتصال المكررة على آيفون

تخلص فورًا من جهات
تخلص فورًا من جهات الاتصال المكررة على آيفون

يمكن أن تكون جهات الاتصال المكررة مصدر إزعاج لك عند استخدام هاتفك الآيفون، ولا تؤدي هذه الإدخالات المتكررة إلى زيادة اكتظاظ جهات الاتصال فحسب، مما يؤدي إلى فوضى غير ضرورية، ولكنها تعمل أيضًا على تعقيد عملية تحديد موقع معلومات الاتصال الصحيحة عندما تكون هناك حاجة إليها بشدة.

كما يمكن أن أن تخلق هذه التكرارات تحديات إضافية، خاصة عند محاولة مزامنة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك عبر أجهزة متعددة، مما قد يؤدي إلى حدوث ارتباك وأخطاء في إدارة البيانات.

وبحسب موقع Geeky Gadgets فإن هناك العديد من الطرق المباشرة المتاحة لإزالة جهات الاتصال المكررة هذه بكفاءة من هواتف آيفون، وبالتالي تبسيط قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وتحسين تجربة المستخدم الشاملة. 

تحديد جهات الاتصال المكررة  
يدويًا:

يمكنك مراجعة جهات الاتصال الخاصة بك يدويًا وتحديد التكرارات، وقد يستغرق هذا وقتًا طويلاً، ولكنه الطريقة الأكثر دقة لتحديد التكرارات. 
استخدم كاشف التكرارات المدمج:

 يحتوي هاتف آيفون على كاشف التكرارات المدمج الذي يمكن أن يساعدك في تحديد التكرارات المحتملة. لاستخدامها، انتقل إلى الإعدادات ثم جهات الاتصال، ثم اضغط على التكرارات التي تم العثور عليها. 

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دمج جهات الاتصال المكررة
وبمجرد تحديد جهات الاتصال المكررة، يمكنك دمجها، وهناك عدة طرق مختلفة للقيام بذلك أيضًا.

استخدم ميزة الدمج المضمنة: 

يحتوي هاتف آيفون على ميزة دمج مضمنة يمكنك استخدامها لدمج جهات الاتصال المكررة، ولاستخدامها: 

 انتقل إلى جهات الاتصال وحدد جهتي الاتصال التي تريد دمجها.

 اضغط على "تحرير"، ثم اضغط على "ربط جهات الاتصال".

حذف جهات الاتصال المكررة 

وبمجرد دمج جهات الاتصال المكررة، يمكنك حذف جهات الاتصال التي لم تعد هناك حاجة إليها. وللقيام بذلك، انتقل إلى جهات الاتصال، وحدد جهة الاتصال التي تريد حذفها، ثم انقر فوق حذف.

منع جهات الاتصال المكررة

تأكد من تحديث جهات الاتصال الخاصة بك: تأكد من تحديث جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق مزامنتها بانتظام مع حساب iCloud الخاص بك.
استيراد جهات الاتصال بعناية: عند استيراد جهات الاتصال من جهاز أو خدمة أخرى، تأكد من عدم استيراد جهات الاتصال المكررة.
استخدم تطبيق إدارة جهات الاتصال: يمكن أن يساعدك تطبيق إدارة جهات الاتصال في الحفاظ على جهات الاتصال الخاصة بك منظمة ومنع إنشاء التكرارات.

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