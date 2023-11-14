مع البحث عن بديل محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد مع هذا اللاعب

وقع المدافع بن ترومان – 17 عاما- على أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي.

والتحق بن ترومان، من منطقة ويستون البريطانية، بأكاديمية ليفربول منذ أن كان في الخامسة من عمره.

بدأ اللعب كمدافع في خط الوسط في السنة الأولى مع فريق مارك بريدج ويلكنسون تحت 18 عاما هذا الموسم.

بن ترومان لدى التحاقه بأكاديمية ليفربول

غالبًا ما يثبت على الجانب، ويظهر نطاق تمريرات جيد بينما يمثل أيضا تهديدا من خلال تمرير الكرات الثابتة.

بديل

وفي الوقت ذاته، استثمر ليفربول ما قيمته 44 مليون جنيه إسترليني في التعاقد مع اللاعب الهولندي كودي جاكبو، لكن الريدز ما زالوا يفكرون فيما إذا كان الهولندي مهاجما أم جناحا، وهل يصلح بديلا للنجم محمد صلاح في حالة رحيله عن النادي الإنجليزي.

وتحرك المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب لإضافة كودي جاكبو – 24 عاما- المهاجم ذو التصنيف العالي إلى صفوفه في أنفيلد خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023، مع توجه اللاعب الهولندي الدولي إلى إنجلترا بعد تمثيل بلاده في كأس العالم 2022.

ووصل جاكبو بسمعة طيبة كآلة تسجيل وتمريرات حاسمة منذ فترة وجوده في آيندهوفن، لكنه وجد الهدف في 11 مناسبة فقط خلال مشاركته في 39 مباراة مع ليفربول.