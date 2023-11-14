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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رخص محلك قبل انتهاء المدة القانونية في ديسمبر المقبل

ترخيص المحال
ترخيص المحال

تنتهي المدة القانونية التي حددتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، في ديسمبر المقبل.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الي تقنين اوضاعهم واصدار تراخيص للمحال الخاصة بهم قبل انتهاء المدة المحددة.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن نسبة اقبال المواطنين علي تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال ضئيلة جدا ولا ترقى لما كان متوقعا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد "، أنه من المتوقع أن يزيد اقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال العامة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وتابع : أن المصريين عادة يحبوا الأوقات الأخيرة لانجاز المهام ، فمن المتوقع أن يزيد عدد المتقدمين لتقنين أوضاع المحال العامة في الأشهر القادمة.

تراخيص المحال المحال العامة قانون المحال العامة ديسمبر وزارة التنمية المحلية

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