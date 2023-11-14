عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

عقوبة قاسية في انتظار هؤلاء| مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ جرائم التحرش والتنمر

صدى البلد

في جلسة مجلس النواب الأخيرة، تم التصويت بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

ويأتي هذا القرار لتحسين فعالية العقوبات وتعزيز الردع، حيث أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية دور الإعلام في نشر هذه التعديلات لتحقيق أقصى قدر من الردع.

 

وظيفة العقوبات ودور الردع

 

وقال المستشار جبالى إن العقوبات تحمل وظيفتين رئيسيتين. الأولى هي الردع الخاصة، حيث توجه للفاعل وتهدف لتحقيق العدالة الفورية. أما الوظيفة الثانية، فهي الردع العامة التي تشمل دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. وهنا يبرز دور الإعلام بشكل أساسي في نشر وتوعية الجمهور بأهمية تعديل قانون العقوبات للحد من ارتكاب الجرائم.

 

تشديد العقوبات لحماية الأفراد

 

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر. ويتناول المشروع حالات ارتكاب هذه الجرائم في أماكن العمل أو في وسائل النقل أو بمشاركة عدة أفراد. يأتي هذا التعديل استناداً إلى خطورة هذه الجرائم على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على المتضرر وعائلته.

قانون مجلس النواب الجرائم العقوبات الدستور مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

ترشيحاتنا

تبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن جولة في الشرق الأوسط

خبير تربوي: 8 معوقات تصعب عملية اكتشاف الطلاب العباقرة في المدارس

Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

10 أعشاب تعالج الإمساك المزمن

اتحاد الكرة يكشف كواليس اجتماع أوسوريو مع جمال علام ومسئولي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ