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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال القمة الاقتصادية المصرية القطرية..

وزير الصناعة يدعو الشركات القطرية لاستغلال فرص الاستثمار في مصر

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر بذلت جهودا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر في ظل الظروف الدولية الاستثنائية.

وأضاف خلال القمة الاقتصادية المصرية القطرية اليوم الثلاثاء، أن التعاون العربي العربي يعد أمرا حتميا لتعزيز اقتصادات الدول العربية.

وتابع سمير، خلال القمة التي جاءت بحضور محمد بن حمد آل قاسم وزير الصناعة القطري، أن التعاون الصناعي بين البلدين يتيح توفير صناعات متكاملة وتوفير موارد لازمة لذلك وهو ما سينعكس على مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.

وقال سمير إن إمكانيات التعاون بين مصر وقطر ما زالت مفتوحة، وهناك العديد من فرص التعاون المتاحة لاستغلالها بين البلدين، ودعا الوزير لاستغلال منتدى الأعمال المصري القطري لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر تتطلع لدخول مزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر عقب إطلاق مصر العديد من محفزات الاستثمار على رأسها حوافز افتتاح المصانع.

وأكد دعم مصر للشركات القطرية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري واستغلال الفرص الاستثمارية التي تتيحها.

التجارة القمة الاقتصادية المصرية القطرية المهندس أحمد سمير وزير الصناعة القطري التعاون الاقتصادي والتجاري قطر

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