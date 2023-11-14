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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمناقشة ملفات تهم المواطن.. محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تهم المواطن.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

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يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

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وشدد محافظ الغربية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنع أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية في جميع القرى والمراكز التابعة للمحافظة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وتكثيف حملات إزالة على المخالفات.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

كما شدد على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أواحتكار السلع.

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كما وجه رحمى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفى أسرع وقت واستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، ورفع جميع الإشغالات خاصة فى محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين.

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