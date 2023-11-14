وفد من الزراعة لمتابعة توزيع تقاوى القمح والأسمدة ومنع التعديات ببنى سويف

قام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية

بزيارة لمحافظة بنى سويف

لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزراعين بأسعار مخفضة وكذلك منظومة حوكمة الاسمدة بالمديريات.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد المكثف والميداني في جمع المحافظات وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

ورافق الدكتور أنور عيسى، في الزيارة المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة في بنى سويف، والمهندسة فاطمة نظير مفتش الادارة المركزيه لحمايه الأراضى، والمهندس محمد عبدالوهاب مدير عام التعاون بالمديرية وبعض القيادات من مديريه الزراعة

وقام "عيسى" بالإشراف على حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضي الزراعية ومتابعه مدي توافر تقاوى القمح والتاكد من صرف الأسمدة المدعمة للمزراعين وعدم صرفها للمتعدين على الأراضى الزراعية .

توجيهات بسرعة توزيع تقاوى القمح بالاسعار المعتمدة

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة.

القصير شدد أيضا على متابعة ومراقبة منافذ البيع والتوزيع لضمان جودة التقاوى وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة مؤكدا على محاسبة المقصرين في ذلك.

وأشار إلى ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي

وزير الزراعة كان قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل واثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء وافق على تحديد 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

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