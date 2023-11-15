أخبار التعليم.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.. للباحثين المصريين.. 10 معلومات حول النشر والتصفح المجاني في مجلات Taylor & Francis الدولية.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



للباحثين المصريين.. 10 معلومات حول النشر والتصفح المجاني في مجلات Taylor & Francis الدولية.. تفاصيل

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات (Taylor & Francis)، وذلك في إطار مُبادرة (STAR).

انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة أمانى كامل عميد الكلية مؤتمرها الدولي الثالث، الذي سيعقد على مدار يومي 19 و 20 نوفمبر 2023



الاحد .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن العمل تحت الضغوط النفسية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



الخميس.. انطلاق حملة للتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كليتى الطب ، والتمريض بحرم ١ أمام قصر الزعفران الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى .