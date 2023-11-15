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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

كولر
كولر

 تسيطر حالة من التوتر داخل صفوف فريق النادي الاهلي لكرة القدم، حيث أعرب الاعب التونسي محمد الضوي كريستو عن غضبة الشديد من المدير الفني كولر.

كريستو

نجم الاهلي يهاجم كولر

أعلن التونسي محمد الضوي كريستو عن غضبه وعدم رضاه بسياسة التدوير التي يتبعها مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مع لاعبي الفريق منذ بداية الموسم.

وأكدت مصادر داخل النادي الاهلي، أن كريستو غير سعيد نهائيًا بالسياسة التي يتبعها مارسيل كولر معه وبات مصدوم من تجاهله بهذا الشكل، وعدم إشراكه في المباريات ومنحه نفس الفرصة مثل باقي زملائه.

وأضاف المصدر أن كريستو غاضب للغاية من كولر الذي منح أنتوني موديست الفرصة للمشاركة في المباريات على الرغم من تواضع مستوى اللاعب منذ التعاقد معه في الانتقالات الصيفية.

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وعد كولر لنجم الاهلي

وأكد المصدر أن كريستو حصل على وعود بالمشاركة في المباريات لكن دون تنفيذ على أرض الواقع، وأصبح هناك كثير من اللاعبين في مركزه، حيث بدأ اللاعب في التواصل مع وكيله للبحث وتجهيز أكثر من عرض خارجي الفترة القادمة.

وأشار إلى كريستو لا يريد الرحيل بشكل نهائي لكنه يفضل أن يكون عن طريق الإعارة، وقد يدخل ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، وهو أمر قد يلقى قبول إداراتي الأهلي ومودرن، لكنه يفضل خوض تجربة الإعارة خارج مصر.

كريستو

خريطة صفقات الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الصفقات التي ينوي النادي الأهلي تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُقدمه عبر فضائية أون تايم سبورتس ،هناك بعض اللاعبين على رادار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، على رأسهم عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن فيوتشر.
وأضاف: "هناك علاقة قوية بين مسؤولي الأهلي وفيوتشر، عمر كمال، سينتقل للأهلي إذا حدث اتفاق بين الناديين على الأمور الخاصة بالصفقة"، مؤكدًا: "كولر وافق على انضمام عمر كمال عبدالواحد للأهلي".

وتابع: "هناك أيضًا أحمد رمضان (بيكهام) ومحمد شكري، لاعبا نادي سيراميكا كليوباترا، حيث يرغب كولر، في التعاقد مع مدافع وظهير أيسر"، مضيفًا: "كولر، طلب من بيرنجر، المدرب المساعد إعداد تقرير مفصل عن بيكهام وشكري".

وواصل: "كولر يحسم الموقف النهائي بشأن ضم الثنائي عقب العودة من الراحة"، مشيرًا: "فرص انضمام شكري للأهلي أكبر من بيكهام".

وأوضح: "كولر يدرس سيير ذاتية لثلاثة لاعبين في مركز المهاجم، لضم مهاجم أفريقي قوي"، مضيفًا: "كولر سيتأنى في اختيار المهاجم الجديد، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المهاجم الفرنسي موديست".

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