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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي يساند روجينا في ندوتها بمهرجان الباطنة.. صور

روجينا
روجينا

نشرت الفنانة روجينا عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة من ندوة أقيمت لها ضمن فعاليات مهرجان الباطنة الدولي السينمائي . 

وحرص دكتور أشرف زكي زوج الفنان روجينا على حضور الندوة التي اقيمت لها ، لتتحدث من خلالها مع اهم المحطات في مشوارها الفني . 

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ومن المقرر ان تجدد الفنانة روجينا التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذي خاضت معه آخر أعمالها، وتقدم نفسها في بطولة عمل رمضاني بشخصية إنسانية.


تستعد روجينا لخوض موسم دراما رمضان 2024 بعمل جديد بعد نجاح ستهم في الموسم الماضي مع المخرج رؤوف عبد العزيز. 

 

وقالت روجينا إنها تخوض دراما رمضان المقبل بعمل سيلقى إعجاب الجمهور وشخصية درامية وإنسانية جدا مفاجأة للجميع.

 

وتحدثت روجينا في وقت سابق عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس”.

وأضافت “روجينا” خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة إبنها وعملناها من البداية.. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا  "سبرتو “عشان أخد  لون السمار وتصبغ التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع  لسنة ونصف”

 

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