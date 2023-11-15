الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود» بالمحافظات المصرية

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، في محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، الذي يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وقد أطلق البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

تم تنفيذ البرنامج في المقرات المختلفة بالمحافظات بمشاركة 200 متدربة من كل محافظة. وقد اشتمل البرنامج على مجموعة من المحاور المختلفة، منها:

• مهارات التواصل الفعال

• مهارات الإدارة الاستراتيجية

• إدارة التغيير

• التحديات الاقتصادية

• مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية

• بناء الدولة وقيام الأمم

• التوعية والتسويق

• إدارة الموارد البشرية والمالية

• تكنولوجيا المعلومات

وقد أعربت المشاركات في البرنامج عن فخرهن بالمشاركة فيه و الالتحاق ببرامج الأكاديمية، وأكدن أهمية الدور الذي يلعبه في تطوير المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية.

وشددت الأكاديمية على أهمية برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، ودوره في تمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وقالت إن البرنامج يستهدف جميع محافظات الجمهورية؛ وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية.

ويهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـ مفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرصا حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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