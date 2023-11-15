حلا شيحة تنشر صور ابنتها بالشال والعلم الفلسطيني

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الرسمية عاي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صور لابنتها وهي ترتدي العلم والشال الفلسطيني.

وعلقت حلا شيحة قائلة : الامل في الجيل اللي جاي .

شاركت الفنانة حلا شيحة، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ودعمت فلسطين بعد خوض عملية طوفان الأقصى، وكتبت: “مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرتنا وشاهده العالم كله فلسطين وطن حر رغم الاستعمار”.

نعت الفنانة حلا شيحة، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية “الاستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “إنا لله وإنا اليه راجعون”.