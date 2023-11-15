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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقه بأيام..أحدث هاتف رائد من Vivo بخصم يقترب من 2000 جنيه

بعد إطلاقه بأيام..أحدث
بعد إطلاقه بأيام..أحدث هاتف رائد من Vivo بخصم يقترب من 2000

يعد هاتف Vivo X100 Pro أحدث هاتف من Vivo متاح الآن للطلب المسبق في الموقع الأجنبي Giztop يأتي الهاتف باللونين الأزرق والأبيض والبرتقالي والأسود بالإضافة إلى ذلك، تقدم Giztop كودا بقيمة 50 دولارًا للهاتف لفترة محدودة.

 استخدم رمز الكود: VOX1PR عند الخروج واحصل على خصم بقيمة 50 دولارًا (أي ما يقترب من 2000 جنيه مصري ) على Vivo X100 Pro و تنتهي صلاحية الكود في 21 نوفمبر.

يتميز Vivo X100 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة FHD + 120 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية آسرة. يضاعف تصميم الثقب مساحة الشاشة، مما يوفر لوحة غامرة لمحتواك.

بعد إطلاقه بأيام..أحدث هاتف رائد من Vivo بخصم يقترب من 2000 جنيه

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9300، إلى جانب 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X. يسهل هذا المزيج القوي تعدد المهام بسلاسة، وإطلاق تطبيقات سريع، والتنقل السلس عبر واجهة OriginOS 4 المتجددة، والتي تم بناؤها على نظام التشغيل Android 14 القوي.

يعد X100 Pro بتجربة تصوير لا مثيل لها تعمل كاميرا Precision Leap One Inch Primary بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Zeiss APO Super Telephoto بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Ultra Wide-Angle بدقة 50 ميجابكسل معًا على إعادة تعريف سرد القصص المرئية، يضمن التثبيت البصري للصورة (OIS) في الكاميرا الرئيسية والتليفوتوصور صورًا وفيديوهات واضحة وخالية من الاهتزاز.

مع خيارات تخزين تتراوح من 256 جيجابايت إلى تيرابايت ضخم من سعة تخزين UFS 4.0، يوفر X100 Pro مساحة وافرة لحياةك الرقمية. تلبي سعة التخزين الكبيرة هذه احتياجات منشئي المحتوى، وعشاق الوسائط المتعددة، ومستخدمي الإنتاجية على حد سواء.

يتم تشغيل X100 Pro ببطارية قوية بسعة 5400 مللي أمبير، بالإضافة إلى قوة شحن سريع تبلغ 100 واط.
يعيد الهاتف شحن ما يصل إلى 50٪ في غضون 11 دقيقة فقط ويحقق شحنًا كاملاً في غضون 34 دقيقة فقط، وتضمن شهادة Rheinland شحنًا سريعًا آمنًا وفعالًا.

للحفاظ على الأداء في أفضل حالاته، يدمج X100 Pro حل التبريد السائل VC و يغطي هذا التكنولوجيا مساحة 4285 مم²، ويمنع ارتفاع درجة الحرارة، ويضمن أداءً عالياً مستدامًا أثناء المهام المتطلبة.

بالإضافة إلى الميزات الأساسية، يدمج X100 Pro NFC ودعم الصوت HiFi ومحرك خطي X-axis سريع الاستجابة ومكبري ستيريو مزدوجين ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة والتعرف على الوجه تضيف دعم SIM المزدوج تعدد الاستخدامات، والتكيف مع متطلبات الشبكة المختلفة بسلاسة.

سواء كنت تلتقط لحظات الحياة، أو تبقى منتجًا، أو تستمتع ببساطة بالمحتوى على السوشيال ميديا، فإن Vivo X100 Pro جاهز لإعادة تعريف تجربتك المحمولة.

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