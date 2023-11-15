برسالة رومانسية.. بسنت شوقي تهنئ محمد فراج بعيد ميلاده

هنأت بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فراج ، بعيد ميلاده ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

وقالت بسنت شوقي: أنا أعشقك وأنا ممتنة جدًا لذلك، أنت منزلي دائمًا حتى عندما ينهار العالم، شكرا لمحبتك، فانت الكرم والدفء، سنة أخرى معا حبيبي كل سنة وانت طيب.

كانت الفنانة بسنت شوقي، قد حرصت على دعم زوجها الفنان محمد فراج فى العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي"، الذى انطلق فى دور العرض السينمائية.

وقالت بسنت شوقي فى تصريحات لـ"عرب وود": إن تصوير الفيلم كان مليئًا بالتحديات الشاقة، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة.

وتابعت، قائلة: إن محمد فراج كان دائمًا يشعر بالإرهاق أثناء التصوير، وأنه بدأ تصوير مشاهده عقب شهر العسل مباشرة.