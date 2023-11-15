"تعليم مطروح" تستضيف البطولة الإقليمية لمحافظات إقليم غرب الدلتا لذوي الهمم

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة، اهتمام المديرية بأصحاب الهمم والعزيمة الحديدية، لافتاً إلى أن المنظومة التعليمية مستمرة في توفير كافة الأجواء المناسبة لتهيئة بيئة تربوية لأصحاب الإرادة الذين يمثلون جزءا رئيسيا في المجتمع.



جاء ذلك خلال البطولة الإقليمية لمحافظات إقليم غرب الدلتا (مطروح والإسكندرية البحيرة)، لطلاب ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع التي تستضيفها مديرية التربية والتعليم بمطروح، والتي أقيمت على ملاعب مركزي شباب مطروح والزهور بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف إدارة التربية الخاصة وتوجيه عام التربية الرياضية.



وتابع عمرو شحاتة، فعاليات البطولة الإقليمية، بحضور مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة الدكتور وليد الرفاعي، ومسئولي التربية الخاصة بالوزارة، معرباً عن سعادته البالغة بالتنظيم الجيد للبطولة على أرض محافظة مطروح، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ مطروح خالد شعيب؛ لدعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة لنجاح البطولة، كذلك الشكر لمديرية الشباب والرياضة للتعاون الإيجابي مع تعليم مطروح.



يشار إلى أن الطالب محمد يحيي بطل التربية الخاصة بمحافظة مطروح، حقق الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو بنين، وفازت الطالبة حنين عبدالحي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالميدالية الذهبية دفع جلة بنات، وحصل الطالب محمود يحيى بدر على الميدالية الذهبية في سباق الوثب طويل بنين، بينما حققت الطالبة حنين عبدالحي عثمان على الميدالية الفضية في سباق الوثب الطويل بنات، وحصل الطالب خالد وليد على الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بنين، والطالب محمد سامي الرفاعي على الميدالية البرونزية في ذات المسابقة، وختاما في اللعبة الجماعية الوحيدة بالبطولة حقق فريق تعليم مطروح الميدالية الفضية في كرة السلة بنين وبنات.