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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء

صدى البلد

أشرف الوزير، محمد المهدي بنسعيد، صباح هذا اليوم بمدينة الدار البيضاء على الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب في دورته الأولى وذلك بحضور والي الجهة، السيد محمد مهيدية، رئيس مجلس الجهة، السيد عبداللطيف معزوز، وعمدة المدينة، السيدة نبيلة ارميلي.

وتدور فعاليات الدورة الأولى للمعرض بفضاء أنفا-بارك بين 15 و22 نونبر، وتعرف حضور رسامي "مارڤيل" كضيف شرف إضافة لتنظيم محاضرات، ندوات، ورشات للرسم موجهة للأطفال، عروض مسرحية ومعارض فنية وغيرها.

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وتوفر الوزارة بهذه المناسبة حافلات مجانية من محطتي الدار البيضاء ميناء والدار البيضاء مسافرين لزوار المعرض، إضافة لخصم 50% على التذاكر لحاملي جواز الشباب.

على هامش افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بمدينة الدار البيضاء، استقبل السيد الوزير ممثلين عن وفد والوني-بروكسيل بالمغرب، المدير العام للإيسيسكو، السيد سالم بن محمد المالك، وكذلك عددا من رسامي "مارڤيل".

وقد كانت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الحديث ووجهات النظر حول سبل نشر ثقافة القراءة لدى الأطفال والشباب ووضع مبادرات في المدى القصير والمتوسط للعمل على ذلك.

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