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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفلات التراث في معهد الموسيقى بالأوبرا

صدى البلد

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها "بيتنا الأخضرانى لـ بليغ حمدى، الأرض بتتكلم عربى لـ سيد مكاوى ، أشواق - أروح لمين لـ رياض السنباطى ، والله ما انا سالى - مرسال الهوى  لـ محمد عبدالوهاب ، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود ، سألونى الناس لـ زياد الرحبانى وغيرها .. أداء عاطف عبدالحميد ، محمد شوقى ، أحمد محسن ، ياسر سليمان ، أنغام مصطفى ، رضوى سعيد ، نهى حافظ ، أسماء كمال".

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يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

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