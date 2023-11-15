بحضور مخرج الفيلم .. عرض رحلة يوسف في حمص غدا

يعرض فيلم رحلة يوسف للمخرج جود سعيد غدا في قصر ثقافة حمص.

وأعلن صناع الفيلم عبر صفحتهم قائلين:"بانتظاركم غدًا الخميس الخامسة مساءً وبحضور المخرج القدير جود سعيد يفتح شباك التذاكر قبل العرض بساعة.

كشف صناع فيلم رحلة يوسف عن كواليس تحضيره للعمل الذي شارك في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية".

ذاكرة الشعوب

في البداية قال المخرج جود سعيد " في تصريحات لـ صدى البلد:" التحضيرات أخدت 7 شهور أما التصوير على مدى سنتين بسبب التوقفات الخاصة بكورونا والحجر الصحي، والعمليات الفنية استغرقت سنة، لكننا في النهاية سعدا أنه خرج للنور وأننا حصلنا على ردود فعل قوية من الجمهور في مصر.

وأكد جود سعيد أنه لم يقابل أى صعوبات خلال تصويره فيلم رحلة يوسف وقال: "أعتقد أن الفيلم ليس به مشاهد قاسية أو صعوبات، وأنا صورت المشاهد بطريقتي الخاصة دون أن تكون مباشرة، واعتفد أنها وصلت للمشاهد كما عشتها.

وتابع "أنا أبحث عن السينما التي لا تخضع لقوانين الموزع والمنتج التجاري وأحب السينما التي تكون ذاكرة للشعوب والمجتمعات، وأحاول أن أنقل للناس ماعشناه وعلى طريقتي ووجهة نظري واحترم كل وجهات النظر.

وعن سر تكرار تعاونه مع المخرج أيمن زيدان قال: "أحب العمل مع المخرج أيمن زيدان وبيننا كيميا خاصة، وتجري الأمور بيننا بسهولة شديدة ويخرج العمل كما نريد.