أستاذ علوم سياسية: إسرائيل فقدت قدرتها على الردع العسكري في 7 أكتوبر

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

وقال الدكتور محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن ": "هناك حديث عن هدنة مؤقتة في قطاع غزة لإدخال مساعدات وإتمام صفقة لتبادل الأسرى المدنيين".

وأضاف محمد كمال: "أمريكا والدول الغربية يرفضون وقف إطلاق النار في غزة ".

وتابع محمد كمال: "إسرائيل لن تستطيع القضاء على حماس، مضيفا: "إسرائيل تشن حرب ضد ما حدث في 7 أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية".

وأكمل محمد كمال:" إسرائيل فقدت قدرتها على الردع العسكري في 7 أكتوبر الماضي، وإسرائيل تقاتل في غزة حتى الآن من اجل استعادة الردع العسكري مجددا".