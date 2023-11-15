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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل فقدت قدرتها على الردع العسكري في 7 أكتوبر

محمد كمال
محمد كمال

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

 

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 وقال الدكتور محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن ": "هناك حديث عن هدنة مؤقتة في قطاع غزة لإدخال مساعدات وإتمام صفقة لتبادل الأسرى المدنيين".

وأضاف محمد كمال: "أمريكا والدول الغربية يرفضون وقف إطلاق النار في غزة ".

وتابع محمد كمال: "إسرائيل لن تستطيع القضاء على حماس، مضيفا: "إسرائيل تشن حرب ضد ما حدث في 7 أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية".

وأكمل محمد كمال:" إسرائيل فقدت قدرتها على الردع العسكري في 7 أكتوبر الماضي، وإسرائيل تقاتل في غزة حتى الآن من اجل استعادة الردع العسكري مجددا".

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