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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مفاجأة صادمة لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp.. وأقوى موبايل فلاجشيب للشراء في البلاك فرايداي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل في البلاك فرايداي

 

مع بدء عروض “البلاك فرايداي” يفكر الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية على أفضل الهواتف المميزة وأرخصها، حيث تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام.

 

جوجل ومايكروسوفت وأمازون تستثمر 8.5 مليار دولار في تايلاند


أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، خططا للاستثمار في تايلاند بمشروعات تصل قيمتها لحوالي 8.46 مليار دولار، حيث ستتركز الاستثمارات على إنشاء مراكز بيانات في الدولة.

 

مفاجأة صادمة لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp


حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من أن التخزين الاحتياطي للمحادثات والصور ومقاطع الفيديو القديمة لن يكون مجانيًا قريبًا.

 

لمحبي الفلاجشيب.. أقوى موبايل قادم في الأسواق بمواصفات قياسية


تستعد شركة Nubia لإطلاق الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Red Magic 9 قريبًا، حيث تتميز السلسلة بهاتف مميز للغاية وهو Red Magic 9 Pro والذي يضم عددًا من المواصفات والإمكانات القياسية، والتي ترشحه لأن يكون ضمن أفضل هواتف أندرويد.

 

وحش الفئة المتوسطة .. سوق الهواتف يستعد لعملاق شاومي Redmi K70 Pro


تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Xiaomi Redmi K70 المخصصة للفئة المتوسطة، حيث تضم الهواتف مواصفات فائقة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.

 

أقوى موبايل فلاجشيب ينافس سامسونج للشراء في البلاك فرايداي


استطاع هاتف OnePlus 11 من شركة وان بلس الصينية تحقيق مبيعات هائلة في الأسواق العالمية، حيث يعد واحدًا من أفضل هواتف الأندرويد التي تم إطلاقها في 2023 حيث يجمع الهاتف بين المواصفات القياسية مع سعر أقل كثيرًا مقارنة بهواتف سامسونج الرائدة وكذلك آيفون.

 

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