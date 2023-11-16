أخبار التكنولوجيا|مفاجأة صادمة لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp.. وأقوى موبايل فلاجشيب للشراء في البلاك فرايداي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع بدء عروض “البلاك فرايداي” يفكر الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية على أفضل الهواتف المميزة وأرخصها، حيث تعد واحدة من أهم الفرص في العام حيث تشهد فيها الهواتف والأجهزة تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام.



أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، خططا للاستثمار في تايلاند بمشروعات تصل قيمتها لحوالي 8.46 مليار دولار، حيث ستتركز الاستثمارات على إنشاء مراكز بيانات في الدولة.



حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من أن التخزين الاحتياطي للمحادثات والصور ومقاطع الفيديو القديمة لن يكون مجانيًا قريبًا.



تستعد شركة Nubia لإطلاق الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Red Magic 9 قريبًا، حيث تتميز السلسلة بهاتف مميز للغاية وهو Red Magic 9 Pro والذي يضم عددًا من المواصفات والإمكانات القياسية، والتي ترشحه لأن يكون ضمن أفضل هواتف أندرويد.



تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Xiaomi Redmi K70 المخصصة للفئة المتوسطة، حيث تضم الهواتف مواصفات فائقة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.



استطاع هاتف OnePlus 11 من شركة وان بلس الصينية تحقيق مبيعات هائلة في الأسواق العالمية، حيث يعد واحدًا من أفضل هواتف الأندرويد التي تم إطلاقها في 2023 حيث يجمع الهاتف بين المواصفات القياسية مع سعر أقل كثيرًا مقارنة بهواتف سامسونج الرائدة وكذلك آيفون.