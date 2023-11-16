داخل القطار.. مي حلمي تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافته.

وظهرت مي حلمي داخل القطار، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود ، ووضعت جاكيت على كتفيها باللون البينك الفاتح الذي يبرز جمال انوثتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي حلمي