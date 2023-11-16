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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية في قطاع غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي، بصدور قرار مجلس الأمن باعتماد هدنة إنسانية في غزة تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على قطاع غزة.. مشددًا على أهمية العمل بشكل جدي ومكثف للبناء على هذه الخطوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في القطاع.


وطالب البرلمان العربي ، في بيان صحفي اليوم/الخميس/ ، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين الأفعال الوحشية لإسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) بقتل المدنيين والأطفال والنساء واستهداف المستشفيات في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية باعتباره عقابا جماعيا لمواطني القطاع ويمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.


وشدد البرلمان العربي على ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية وإنهاء إجراءاتها الوحشية بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع .. مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

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