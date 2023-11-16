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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي لمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مجموعة من الديمقراطيين التقدميين في الكونجرس الأمريكي، بقيادة النائبة إلهان عمر، ستقدم أول تشريع يهدف إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر.

وتستعد إلهان عمر إلي تقديم قرار مشترك يدعو إلي عدم الموافقة على نقل معدات قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.

وقالت إلهان عمر، لصحيفة “هآرتس” العبرية: “يواصل بنيامين نتنياهو وحكومته العرقية اليمينية المتطرفة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حصارهم لقطاع غزة… من طلبات تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتجنب الغزو البري، وتجنب إعادة احتلال غزة، وإقامة هدنة إنسانية ذات معنى، يستمر نتنياهو في الاستهزاء بالسياسة والطلبات الأمريكية”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
 

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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