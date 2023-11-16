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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط ترويج 200 كرتونة سناكس منتهية الصلاحية في القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تمكنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة والسكان في محافظة القليوبية بالتعاون مع مكتب الأغذية بإدارة الخانكة، خلال حملة تفتيشية على أحد مصانع تعبئة سناكس من ضبط كمية كبيرة من الكراتين المعبأة منتهية الصلاحية قبل ترويجها في الأسواق، وقامت الحملة بتوجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية.


وقالت المديرية أن الحملة اكتشفت أثناء المرور على المصنع عدم نظافة المكان ونقص في اشتراطات النظافة والصحة العامة، تم ضبط 200 كرتونة سناكس تحتوي كل كرتونة على 24 كيس، مدون عليهم عنوان مغاير للواقع بهدف تضليل الجهات الرقابية وتبين انها غير صالحة للاستخدام.


وأضافت أنه تم عمل محضر بالمضبوطات والعرض على النيابة للنظر والتصرف، وقامت الحملة باشراف الدكتور محمد على مدير إدارة مراقبة الأغذية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالمديرية ومفتشي الأغذية.

القليوبية محافظة القليوبية حملة تفتيشية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المنشآت الغذائية

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