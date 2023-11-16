وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التالية من العملية البرية في غزة

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، معلنا بدء المرحلة التالية من العملية البرية.

ولم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، تفاصيل النتائج داخل المستشفى.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي: “العملية مستمرة ويتم تنفيذها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكن حازمة للغاية”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على الجزء الغربي من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس”.

وتابع جالانت: “لقد بدأت المرحلة التالية من العملية البرية”.