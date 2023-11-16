عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مركزية مستقبل وطن تعقد اجتماعا لمناقشة الخريطة الإعلامية لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

إجتماع حزب مستقبل
إجتماع حزب مستقبل وطن

عقدت أمانة الإعلام المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة الإعلامية هبة جلال، اجتماعاً تنظيمياً هاماً اليوم الخميس، لمناقشة الخريطة الإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار دعم حزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

 

شارك في الاجتماع، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية، وأمناء الإعلام والأمناء المساعدون في جميع المحافظات.

واستعرض الاجتماع خريطة التغطية الإعلامية لكافة الفعاليات والمؤتمرات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. 

 

وشددت هبة جلال أمين الإعلام، على ضرورة إبراز المشهد الانتخابي بالشكل الأمثل والتغطية الإعلامية بكافة المحافظات، مؤكدة أهمية قيام أمانة الإعلام بدورها في الاستحقاق الانتخابي المقبل بالتعاون مع كافة الأمانات داخل الحزب، مشيرة إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق أمانة الإعلام وقدرتها على تنفيذ كافة التكليفات المطلوبة وفقاً لتوجيهات قيادات الحزب.

 

وأكد المشاركون في الاجتماع، استعدادهم الكامل في التغطية الإعلامية بكافة الدوائر الانتخابية، إيمانا منهم بأهمية الاستحقاق الانتخابي، فضلاً عن التزامهم الحزبي.

وجدد المشاركون في الاجتماع تأييدهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي وكافة أمانات الإعلام بالمراكز والأقسام بجميع المحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة الإعلام المركزية خلال الفترة المقبلة.

حزب مستقبل وطن السيسي الانتخابات الرئاسية التغطية الإعلامية المؤتمرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

رد فعل غير متوقع.. أول تعليق لأحمد فهمى على انفصاله عن هنا الزاهد

سفير فلسطين بمصر: نرفض محاولات الاحتلال لتهجير أهالي غزة لمكان آخر

الرئيس وجه بعلاجه.. الصحة تكشف مفاجأة بشأن الطفل الفلسطيني الهارب من الموت

كاستينج تمثيل.. الداخلية تداهم مقر تصوير فيديوهات الشباب بالدقي

شرط واحد لتراجع الزمالك عن بيع أحمد فتوح.. ما هو؟

الإدارية العليا: الشك في الجريمة يُفسر لصالح المتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ