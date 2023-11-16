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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكأس الأخيرة.. ثاني عروض معهد الفنون المسرحية على خشبة الطليعة

صدى البلد

تستضيف فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، اعتبارا من الأحد المقبل نوفمبر ولمدة 5 أيام، على قاعة زكي طليمات  في تمام الثامنة مساء .

العرض، في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة .

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"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .

أكاديمية الفنون أجاثا كريستي الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح

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