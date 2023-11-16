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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| احتفالات لاعبي مصر عقب سداسية جيبوتي

لاعبي منتخب مصر
لاعبي منتخب مصر

رصدت عدسة صدى البلد احتفالات لاعبي منتخب مصر عقب انتهاء لقاء المنتخب مع منتخب جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقام اللاعبون بتحية بعضهم البعض والتوجه للجماهير لتحيتهم على مساندتهم للاعبين طوال المباراة التى انتهت بسداسية نظيفة كان بطلها محمد صلاح بتسجيله رباعية منها، ضمن الجولة الأولى من التصفيات.

وكان منتخب مصر قد انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، وأخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

تشكيل المنتخب


وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

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