تحت الأمطار.. السعودية تضرب باكستان برباعية نظيفة في تصفيات المونديال

حقق المنتخب السعودي فوزه الأول تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد أربع مواجهات لم يتذوق فيها طعم الفوز خلال مواجهات ودية، وسجل الأخضر فوزاً ثميناً على حساب باكستان برباعية نظيفة، وذلك ضمن الجولة الأولى ضمن تصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ليلة كان بطلها صالح الشهري الذي سجل هدفين، فيما أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثالث، وعبد الله رديف الهدف الرابع.

واستهل الأخضر السعودي رحلته بفوز ثمين ليكمل سلسلة انتصاراته في المواجهة الأولى عبر تاريخ مشواره في التصفيات منذ مونديال 1978، إذ رفع رقم انتصاراته إلى 11 فوزاً وتعادلين في 13 مواجهة خاضها ولم يتعرض لأي خسارة.

واعتلى المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة ثلاث نقاط، بعد تعادل منتخب الأردن أمام طاجيكستان بهدف لمثله خلال الجولة الأولى لهذه المجموعة.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الفتح، حضوراً جماهيرياً كبيرا وسط أجواء ماطرة شهدها ملعب اللقاء، إذ بلغ عدد الحضور 11.150 ألف متفرج.

ولم يجد الأخضر صعوبة في تجاوز ضيفه باكستان الذي يلتقيه للمرة الأولى عبر تاريخه، حيث خطف صالح الشهري هدفاً سعودياً في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة.

وعاد الشهري ليتحصل على ضربة جزاء مطلع الشوط الثاني، تقدم لها ونفذها بإتقان داخل الشباك الباكستانية وعزز تقدم الأخضر بثنائية.

ونجح البديل عبد الرحمن في ترجمة عرضية سعود عبد الحميد مع الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليركن الكرة داخل شباك منتخب باكستان ويسجل الهدف الثالث.

وعزز عبد الله رديف الذي حل بديلاً أيضاً في اللقاء تقدم الأخضر السعودي بهدف رابع حضر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

وكان الإيطالي مانشيني، بدأ اللقاء بنهج تكتيكتي مختلف، وبقائمة مغايرة، إذ حضر محمد العويس في حراسة المرمى، ومن أمامه ثلاثي الدفاع، حسان تمبكتي وعون السلولي وعلي البليهي، ومن أمامهم، سعود عبد الحميد وفيصل الغامدي ومختار علي وعباس الحسن ومعاذ فقيهي، وفي المقدمة الثنائي صالح الشهري ومحمد مران.